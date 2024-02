ANUE : Oligui Nguema porte la voix du Gabon à Nairobi

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé hier en fin de journée à Nairobi au Kenya. Là-bas le chef de l'État participe, aux côtés de six de ses pairs africains, à la 6e édition de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE). Une rencontre de haut niveau qui se tient tous les deux ans.

Cette 6e édition s'est ouverte lundi dernier en présence de pas moins de 6 000 délégués, 139 ministres ainsi que plusieurs experts évoluant dans la protection et la préservation de l'environnement.

En réalité, l'ANUE est assimilée, à juste titre, à un "Parlement mondial de l'environnement". Portée sur les fonts baptismaux en 2012 à Rio de Janeiro au Brésil, à la suite de la Conférence des Nations unies pour le développement durable, l'ANUE permet aux dirigeants du monde de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre les changements climatiques. Non sans accorder leurs violons sur la prise en charge des nouveaux défis et autres challenges environnementaux.

Pour la présente édition, le président gabonais et les autres participants planchent sur le thème : "Les accords multilatéraux sur l’environnement et la manière dont ils peuvent aider à surmonter la triple crise planétaire du chaos climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution".

Ainsi, au cours de ces assises, six thématiques prioritaires à savoir la pénurie d’eau, l’exploitation minière responsable, la gestion des minéraux, les technologies modifiant le climat, le financement des actions environnementales et la mise en œuvre du cadre de Kunming-Montréal vont faire l'objet d'une attention particulière.

Nul doute que le président de la République, tout comme à la récente COP 28 à Dubaï, ne manquera pas de réaffirmer les engagements du Gabon, présenté comme un des bons élèves de la planète, à poursuivre la lutte. On doit également s'attendre à ce qu'il formule un plaidoyer relatif à l'effectivité du paiement des crédits carbone.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon