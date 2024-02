Spin et Sing : l'exigence de résultats positifs

Le fonctionnement et les projets en cours de la Société de patrimoine des infrastructures numériques (Spin) et de la Société d'incubation numérique du Gabon (Sing) ont été exposés lundi au siège de ces structures, au ministre de l'Économie numérique et des Nouvelles technologies de l'information, le général Bonjean Rodrigue Mbanza. Le membre du gouvernement passait en revue les administrations qui sont sous la tutelle de son département.

"J'ai pu constater un certain nombre de secteurs où il faut apporter des améliorations. J'ai demandé aux responsables de mettre tout ce qui est possible en œuvre pour améliorer les conditions de travail des personnels", a confié le ministre. Lequel compte en effet mettre un accent particulier sur la valorisation des agents de son secteur. Entre autres challenges à relever, celui de réduire la fracture numérique. La mise en place d'infrastructures numériques sur toute l'étendue du territoire permettra d'améliorer le réseau téléphonique et d'installer internet dans les zones reculées de l'intérieur du pays.

"Mon attente envers les responsables des administrations visitées est que ces derniers mettent en place un management permettant l'atteinte des résultats positifs comme l'exige le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema", a-t-il conclu.

GMNN

Libreville/Gabon