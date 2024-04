PRN : en soutien au président de la Transition

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), notamment sa tête de file, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'enregistrer un énième soutien. Celui de la Plateforme pour la réconciliation nationale (PRN), qui a effectué sa première sortie le week-end écoulé au stade de Nzeng-Ayong. En présence de certains membres du gouvernement et ceux du CTRI.

Une grande première ayant regroupé, si l'on s'en tient aux données des organisateurs, pas moins de 4 000 Gabonais issus de tous les horizons et couches sociales. Occasion pour Éric Boumah, secrétaire exécutif de ladite plateforme, non moins directeur général des Impôts, de clairement afficher l'orientation de son regroupement.

"Cette plateforme est née de la volonté de milliers de Gabonais d'être des acteurs engagés auprès du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et du CTRI, de la reconstruction de notre beau pays le Gabon", a-t-il déclaré.

Non sans préciser que la PRN est un regroupement "fédérant plusieurs associations et groupements socioculturels". Avant de souligner : "(...) Elle poursuit l'idéal du chef de l'État qui est de restaurer la dignité des Gabonais aussi bien sur le plan social, économique, environnemental, politique que dans le domaine culturel, sportif et éducatif ". Pour Éric Boumah : "La PRN se veut un relais des préoccupations légitimes de l'ensemble des Gabonais auprès de nos dirigeants.

Ce relais se fera grâce à notre politique de proximité, ainsi que notre approche patriotique, consistant à accompagner et à encadrer les couches de nos populations les plus défavorisées". Ce dernier de renchérir : "Ce relais se fera également par l'identification des besoins essentiels et la création d'une chaîne de solidarité nationale qui aboutira à des actions concrètes et multiformes, au profit des populations cibles".

Ils sont plus d'une quarantaine d'associations venues du Gabon entier. Ensemble, ils forment "Le renouveau du Gabon" (LRG).

Fiers de l'exploit accompli par les soldats du Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) le 30 août 2023 dernier, ils soutiennent la Transition, défendent la souveraineté du Gabon et promeuvent les leviers de son appropriation par les nationaux.

Ils ont pour valeurs le patriotisme, la solidarité et la dignité. Samedi 30 mars dernier, LRG a été porté sur les fonts baptismaux. "LRG se veut de portée nationale, car le Gabon est un pays indivisible et notre avenir est lié qu'on soit de l'est, du centre, du sud, du nord... D'où l'ouverture du LRG à tous les ressortissants du Gabon", a partagé Hugues Mfa Nguema, président exécutif. Pour qui la politique d'avant était menée par des inconnus méconnus de la base.

"Aujourd'hui sachant que le président de la Transition est soutenu par le peuple, les associations sont le relais de son activité sur le terrain". Pour le secrétaire général exécutif de LRG, le prophète Béni Ngoua Mbina, le LRG n'est pas une association opportuniste. "Notre vision est de faire en sorte que chaque Gabonais se sente concerné par le pouvoir (...). Les associations étaient réduites à la clochardisation... et n'étaient visibles que lors des élections. Ne soyons pas là pour les postes mais pour la vision", a déclaré Ngoua Mbina, comme pour sensibiliser les membres de LRG.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon