Travaux du Boulevard et de l’Aéroport : Bounda Balonzi appelle “humblement à la patience des populations”

Depuis plusieurs mois, le ministre en charge des Travaux publics, Armel Bounda Balonzi a entrepris de régler certains dossiers routiers. Boulevard triomphal, route aéroport, jardin de Jade, rond aéroport, etc. à la question de savoir quand devraient s'achever ces travaux qui causent des désagréments au usagers , le ministre répond : “Ces travaux ont été entrepris pour améliorer les conditions de circulation et de sécurité l’agglomération de Libreville. Les désagréments causés par ces travaux, que nous regrettons d’ailleurs, sont inévitables. Nous ferons tout pour les minimiser. Mais j’en appelle, humblement, à la patience des populations. S’agissant des délais de livraison, tout est mis en œuvre pour livrer ces chantiers dans les délais contractuels. Il faut noter que certains chantiers sont déjà̀ livrés, à l’exemple du rond-point de Jade dont l’effacement du giratoire a permis de fluidifier un tant soit peu, le trafic sur l’axe aéroport-Angondjé”.

Dans la même interview accordée à notre Rédaction, le ministre revient sur la voie de contournement de l'aéroport dont on parle depuis des années. Pour mémoire, on a dû mettre en place un mécanisme de financement. Qu'est ce qui bloque encore pour le lancement effectif des travaux ?

“La voie de contournement de l’aéroport ou " Rocade Nord " est un projet prioritaire du Gouvernement. Ce projet sera développé sur six (6) kilomètres en 2 fois deux voies, et sera exécuté dans le cadre d’un partenariat Public-Privé, entre l’État et GSEZ Airport, concessionnaire de l’aéroport international de Libreville. Cette route desservira la commune d’Akanda et permettra d’atténuer le phénomène des embouteillages dans cette partie de la ville. Ce projet de contournement de l’aéroport est intègré dans un ensemble plus vaste qui est celui du réaménagement de l’aéroport de Libreville, avec la construction d’une nouvelle aérogare du côté́ Est ainsi qu’une voie de desserte qui prendrait son origine au Carrefour Camp de Gaulle pour déboucher aux alentours du dispensaire d’Okala. Les phases d’études techniques, d’identification des personnes impactées par le projet, d’évaluation du cadre bâti, de recherche d’une zone de relogement et de consultation des entreprises devant réaliser les travaux, sont en train d’être menées. Le démarrage effectif des travaux se fera au cours du premier semestre 2022, pour une durée de travaux estimée à 18 mois. La route est prévue pour être livrée à la fin de l’année 2023”.

Maxime Serge Mihindou

Libreville/Gabon