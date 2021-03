Total Gabon  : accord trouvé avec l'Onep

APRES plus d'une semaine de négociations, la direction générale de Total Gabon et l'Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) ont trouvé un accord de sortie de crise le week-end dernier

Menées par le ministère du Travail, ces discussions avaient pour objectif était de sortir de la crise suite au préavis de grève lancé par les employés de la société Total Gabon. Cette menace de grève, qui courait jusqu'au 22 février 2021 à 23h59, avait été suspendue à l'ouverture des pourparlers entre les différentes parties.

D'ailleurs, le secrétaire général de l'Onep, Sylvain Mayabi, a indiqué que ledit accord est " fait de concessions réciproques en vue de la mise en œuvre des solutions pérennes à l’ensemble des problèmes qui ont été posés ". Tout comme du côté de Total Gabon, le directeur des ressources, Fabrice Brouard, a soutenu que le document paraphé prend en compte les revendications des salariés.

Il faut rappeler que les négociations portaient sur la transformation et les cessions des actifs effectuées au Terminal par Total Gabon depuis 2016 et dont la dernière actualité est marquée par la cession du Terminal du Cap-Lopez, des actifs non-opérés de Grondin et de Torpille, source du conflit actuel.

J.O.

