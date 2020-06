Solidarité : l'aide de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba par mobil money

Dans le souci d’optimiser son aide aux populations vulnérables, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille a lancé, hier, en partenariat avec Airtel Gabon, l'opération de transfert d’une aide alimentaire par paiement mobile (mobil money).

Aussi, 6 061 personnes économiquement faibles disséminées dans les 9 provinces du Gabon ont-elles reçu une notification sur leur téléphone relative à la réception d’un montant de 25 000 francs CFA. Cet argent permettra aux bénéficiaires d’acheter des vivres ou de faire face à des dépenses domestiques. Les bénéficiaires sont conviés à le retirer dans les commerces dans le strict respect des gestes barrières. Pour Simone Mensah, vice-présidente de la Fondation, " les crises sont un terreau fertile pour l’innovation, car elles nous poussent à nous surpasser et à sortir des sentiers battus. L’utilisation de la technologie du paiement mobile nous permet d’optimiser notre stratégie de distribution de l’aide alimentaire. D’une part, nous atteignons directement et plus rapidement les bénéficiaires à travers le pays, en réduisant le nombre d’intermédiaires.

D’autre part, nous soutenons les commerces de proximité qui ne sont pas en mesure d’émettre des bons d’achat. " Par cette action, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille entame la troisième phase de son projet ''Solidarité Covid-19'' visant à accompagner les populations défavorisées, en renforçant leur capacité financière, afin de leur permettre de répondre à leurs besoins de première nécessité, tout en les sensibilisant aux gestes barrières.

La première phase du projet, initiée en avril 2020, consistait en la distribution de bons d’achat alimentaires d’une valeur de 45 000 francs valables dans les magasins des groupes Ceca-Gadis et SANgel à 10 000 familles, ainsi que des kits alimentaires à 14 000 familles à travers le pays.



