Secteur bois : la SBL remonte à 80 % de ses capacités productives

Si de nombreuses entreprises chinoises de la filière forêt-bois sont souvent décriées pour des raisons diverses comme le non-respect de la législation, de l'environnement ou du rapport entre salariés gabonais et dirigeants, la Société des Bois de Lastoursville (SBL), à capitaux chinois, se présente par contre comme un modèle. Car elle met l'accent sur la légalité de ses activités, l'aménagement, la gestion durable, la traçabilité, la responsabilité sociétale et la certification FSC.

La crise sanitaire due au coronavirus a fortement impacté ses activités. La production en forêt et en usine a baissé de 40 %. Ce qui a fortement renchéri les coûts de revient et réduit considérablement les revenus.

À l'international, le marché mondial du bois a fléchi, pendant que le prix de vente a chuté. Le transport aérien international et national étant réglementé, les vols suspendus, "nous n'arrivions pas à faire l'achat et l'acheminement des pièces détachées à temps. Ensuite, le taux de panne des équipements et engins a grimpé. Toutes ces difficultés ont impacté et rendu la gestion de l'entreprise très difficile. Nos pertes directes mensuelles sont environ de 600 000 euros" (394,2 millions francs, ndlr), a déclaré Éric Gu, directeur général adjoint de SBL.