Recouvrement des taxes : la DGI désormais aux côtés de la mairie de Libreville

Le Direction générale des impôts (DGI) et la commune de Libreville ont paraphé, jeudi dernier, un accord de coopération en rapport avec la fiscalité. Le document a été signé par leurs responsables respectifs, Gabin Otha Ndoumba et Christine Mba Ndoutoume-Mihindou. Les deux administrations sont donc désormais liées par un cadre formel de coopération. Avec la particularité que la DGI accompagnera aussi la commune dans la formation de ses agents et les réformes structurelles. Comme l'a souligné son responsable, la DGI a pour objectif d'être performante, tant dans la mobilisation des recettes pour les impôts de l'État que pour les impôts, droits, redevances et taxes dont le produit est affecté aux collectivités locales. "D'un côté, l'atteinte des objectifs sur les impôts de l'État assure des ressources budgétaires pour la prise en charge des dépenses publiques et les investissements.

De l'autre côté, l'optimisation des recettes fiscales sur les impôts et taxes affectés aux collectivités locales ne peut qu'améliorer et relever le niveau des ressources propres des communes, des départements et des structures de coopération intercommunale", a expliqué Gabin Otha Ndoumba. Que ce soit au niveau de l'État central ou sur le plan local, la performance est une exigence, notamment dans la mobilisation des recettes. Et c'est pour s'arrimer à cette exigence que le partenariat entre la DGI et la commune de Libreville a été élargi à l'appui à la formation des agents municipaux et à l'assistance aux réformes structurelles de ses services en charge de la gestion fiscale. Ceci devrait permettre d'améliorer leur expertise pour mieux asseoir, liquider et recouvrer les taxes locales dont la commune de Libreville assure l'administration.

Pour l'édile de la capitale, ce partenariat apparaît comme une solution réaliste et concrète par rapport aux objectifs d'investissements de sa municipalité. "Il permettra d'échanger des informations, afin de recouvrer les impôts et autres taxes à un niveau plus optimal. Mais aussi des recettes qui alimenteront le budget de la municipalité", a-t-elle indiqué.

G.R.M

Libreville/Gabon