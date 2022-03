Football : Stéphane Nguema livre enfin sa part de vérité au sujet de sa démission de l'ANFPG

L’ancien joueur du Stade rennais, Stéphane Nguema Ondo avait surpris le jeudi 2 décembre 2021 l'opinion en annonçant dans une lettre sa démission de l’Association des footballeurs gabonais (ANFPG). Dans la foulée, le footballeur avait promis édifié les Gabonais sur les raisons de cette démission. Ce qui vient d'être fait !

"Au mois d'octobre dernier, le président Remy Ebanega est venu me voir. Il m'a dit qu'il y avait une bombe qui allait exploser et faire mal au football gabonais. Et que par conséquent, il fallait que je quitte le pays pour un asile doré à condition de faire un faux témoignage disant que je suis l’une des victimes de Capello, afin de discréditer certains compatriotes. J'ai catégoriquement refusé. D'où ma démission", explique Stéphane Nguema au cours d'une la conférence de presse donnée par le joueur ce lundi. Nous y reviendrons.