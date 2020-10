Olam Palm : autorisé à produire du biocarburant

L’entreprise, contrôlée majoritairement par le groupe singapourien Olam international, a en effet reçu, le 2 octobre dernier, toutes les autorisations afférentes à cette activité. L'information a été rendue publique dernièrement au cours d'une réunion présidée par Jean-Marie Ogandaga, ministre de l’Économie et de la Relance, en présence de son collègue de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, et des experts du ministère des Hydrocarbures.

Réagissant à cette actualité, le directeur général d’Olam Gabon, Alain Ngadjui, a souligné : "La production de biocarburant est un projet qui nécessite un investissement assez lourd, et nous avons, dans nos priorités, l’industrialisation du Gabon ." Et le ministre de l'Agriculture de renchérir : "La production de biocarburant, moins polluant, viendra renforcer la compétitivité de la filière huile de palme et concrétiser l’orientation de notre pays en faveur de la préservation de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques."