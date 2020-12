NTIC : "La box 4G + est davantage destinée aux habitants des zones en attente de couverture FTTH"

- L’Union. Madame la chargée de la communication, quelle est la particularité de la nouvelle box 4 G que Gabon Telecom vient de lancer sur le marché ?

- Léa Séky Olouna : Cette solution, en étude depuis plusieurs mois, baptisée SpeedBox, permet à tous nos clients en attente d’internet haut débit, via la technologie FTTH, de profiter d’un internet très haut débit via notre réseau 4G +. L’objectif étant de donner le maximum de possibilités aux Gabonais de bénéficier du meilleur de l’internet qu’offre Gabon Telecom. À ce jour, nous disposons d’une bande internationale de 50 Gbps, soit environ 80 % de la capacité internationale utilisée au Gabon, qui permet d’offrir une bonne qualité de service, que ce soit pour le mobile ou pour la fibre optique entreprises et résidentiels qui devient très gourmande en débit, notamment par la TV sur internet et le streaming.

Depuis le lancement de notre offre FTTH, la couverture est en constante évolution. Mais la demande devenant de plus en plus forte, motivée par les nouveaux usages, Gabon Telecom a pensé à offrir à ses clients une connexion très haut débit à base de la 4G. Ce nouveau produit permettra aux clients d’apprécier une connexion très haut débit. En parallèle, nos techniciens sont à pied d’œuvre pour poursuivre l’extension de la couverture des villes avec la technologie fibre optique qui permet une vraie connexion illimitée.

- Pourtant, il existe déjà une box 4 G sur le marché. Où se trouve la différence ?

- Effectivement, nous avons sur le marché le modem pocket 4G, mais plusieurs éléments différencient ces deux produits. La pocket box permet une connexion simultanée de 10 à 12 utilisateurs en proposant les mêmes forfaits que ceux destinés à l’offre mobile. Tandis que la SpeedBox peut soutenir jusqu’à 30 connexions simultanées et propose des forfaits de plus gros volumes.

Cette offre est-elle illimitée ?

- La promesse d’offrir une connexion illimitée à base de la 4G n’est pas exacte. Gabon Telecom évite des fausses promesses à ses clients ou une publicité mensongère. Toutefois, notre offre permet de très hauts volumes, allant de 15 Go à 160 Go, pour un tarif à partir de 15 000 F avec une validité de 30 jours. Des volumes supplémentaires par jour sont offerts aux clients en cas d’épuisement. Les forfaits intègrent des volumes data pour la SpeedBox et un bonus en heures de communication mobile (de 10 à 30 heures chaque mois) qui sera octroyé au numéro affilié à la box lors de la souscription.



Propos recueillis par Jean MADOUMA



