Marchandises : la Setrag sécurise l’approvisionnement de l’arrière-pays

En dépit de la décision du gouvernement de suspendre le trafic des trains de voyageurs, l’activité ferroviaire ne faiblit pas, car la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) joue toujours un rôle central dans l’approvisionnement de l’arrière-pays.

En effet, chaque jour, l’entreprise déploie ses équipes sur le terrain pour assurer la continuité du transport des produits de première nécessité, des marchandises, des produits miniers et pétroliers, ainsi que du bois dans les cinq provinces traversées par le chemin de fer. L’objectif est d’empêcher toutes sortes de rupture dans le ravitaillement des produits alimentaires qui pourraient pénaliser les populations déjà fragilisées par la situation, née de cette pandémie d’une part, et de maintenir l’activité économique des secteurs dépendant du trafic ferroviaire, installés dans l’arrière-pays, d’autre part.

Pour garantir et sécuriser l’approvisionnement des provinces, la direction générale de la Setrag a mis en place de nouvelles directives pour adapter son fonctionnement au confinement instauré, tout en mettant un accent particulier sur le renforcement des mesures de protection et de travail à distance pour son personnel et ses partenaires.