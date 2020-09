Manganèse : tout va bien !

Malgré un contexte économique défavorable, la production nationale de minerais et d’agglomérés de manganèse a progressé de 43 % pour s’établir à 3,98 millions de tonnes, indique la direction générale de l’Économie et de la politique fiscale dans sa dernière note de conjoncture.

Cette embellie est consécutive du fait de la poursuite des progrès opérationnels, de la flexibilité introduite par la nouvelle approche modulaire du programme d’expansion de la mine de Moanda et des performances réalisées sur les autres gisements. Sous l’effet de la fiabilisation des équipements de transport, les exportations et les ventes externes de manganèse ont augmenté respectivement de 51,8 % et 48,9 %. Sur le plan financier, les ventes de manganèse ont généré un chiffre d’affaires 385,7 milliards de francs à fin juin 2020, en hausse de 6,4 % par rapport à la même période en 2019, malgré le repli des cours de ce minerai de 21,9 % en moyenne au premier semestre 2020 (5 USD/dmtu contre 6,4 USD/dmtu en 2019).