SSR/VBG : les acteurs de la coordination à l'école du Covid-19

Ces assises qui ont eu lieu à l'école publique de Mont-Bouët-1, s'inscrivaient dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de travail annuel (PTA) 2020 comptant pour le 7e programme de coopération Gabon-UNFPA 2018-2020.

Objectif : renforcer le niveau de connaissances des membres de la coordination SSR/VBG sur le Covid-19, afin que les informations à mettre à la disposition des communautés soient correctes et favorisent le respect comme l’application des mesures barrières.

Ils étaient donc 34 participants, répartis en trois groupes, à prendre part à cette formation axée sur les généralités du Covid-19, la prévention et le contrôle.

Occasion pour le directeur général de l'Enseignement scolaire et normal, Blanche Reine Mebaley, de rappeler l'importance de telles assises qui, à long terme, doivent permettre "d'intensifier la communication sur les mauvaises pratiques et l'impérieuse implication des communautés dans la riposte et l'identification des cas suspects".