Management : la FEG lance l'Institut gabonais des administrateurs

Quatrième du genre, la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) a procédé, le mardi 9 mai dernier, à l'ex-Maisha sis à La Sablière, au lancement de l'Institut gabonais des Administrations (IGA). Un forum interactif dédié à la promotion de l'excellence au sein des entreprises.

L’objectif de cette nouvelle plate-forme est d’accueillir et animer la communauté des administrateurs d'entreprises du Gabon, développer et professionnaliser la mission d'administrateur d'entreprise au Gabon, et promouvoir les bonnes pratiques en matière d'innovation, de gouvernance des entreprises et de RSE au Gabon. Mais également de représenter les administrateurs auprès des acteurs du secteur public et privé.

« L'Iga est une association partenaire de la FEG dont l'objet est d'assurer l'exercice professionnel, le développement et la promotion de la mission d'administrateur afin de rendre plus efficace le fonctionnement des conseils d'administration ou tout autre organe de gestion. A travers l'IGA, nous entendons placer les administrateurs au centre de la gestion de l'entreprise et leur offrir un cadre privilégié" a expliqué Henri-Claude Oyima, président de la la FEG.

A noter, qu’à l'occasion du lancement de ce nouvel instrument de gouvernance des entreprises, les patrons d'entreprises gabonaise membres de la FEG ont été édifiés par Bakari Traore, Vice-président de l'institut national de la Côte-d'Ivoire et Étienne Nsie, Professeur agrégé de droit privé (UOB) sur "Le rôle, la mission et la posture de l'administrateur" et sur "La responsabilité de l'administrateur". Avec ce dernier, les administrateurs gabonais et patrons d’entreprises ont été amenés à comprendre le rôle d’un administrateur au sein d’un conseil d’administration, l’attitude à adopter par ce dernier pour mener à bien sa mission et les défis auxquels il peut être confronté.

De son côté Etienne Nsie, Professeur agrégé de droit de l’Université Omar Bongo (UOB) est revenu sur « la responsabilité de l'administrateur ». Selon ce dernier, l’administrateur encourt une double responsabilité : civile et pénale fondée sur le fait d’un potentiel échec dans sa participation à l’administration de la société. Pour être membre de cet organe, il faut remplir une fiche d'adhésion et payer une cotisation de 1 millions par an afin de bénéficier de tous les avantages en termes de formations qu'offre l'IGA.

Pour la Feg, la mise en place de cet institut était nécessaire, d’autant plus que le Gabon ne disposait pas encore d’un tel organe comme c’est le cas dans de nombreux pays.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon