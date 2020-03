Les supermarchés : Bons élèves de la prévention

Du côté des supermarchés, l'application des consignes de prévention est perceptible à Géant CKDO, Géant Casino (Mbolo), etc. Aussi, à l'entrée principale de ces espaces commerciaux, des agents se chargent-ils de la désinfectection des mains, mais aussi des charriots avant de les remettre aux clients. Lesquels, pour la plupart, portent d'ailleurs des gants et autres masques de prévention.

"Après usage des charriots, les personnels en charge de les désinfecter procèdent aux mêmes gestes, avant qu'un autre client ne s'en saisisse", explique-t-on du côté de la direction générale de Géant Casino Mbolo. Et pour plus de sécurité, fait constater le responsable, la majeure partie du personnel de l'établissement commercial porte des gants et des toucans. La distanciation sociale est exigée et manifeste au niveau du pool caisse, où le personnel est disposé à environ 2 mètres et demi d'intervalle. Mieux, des banderoles ont été déployées, de sorte à amener les usagers à éviter de se bousculer au moment du paiement. Il reste que cette distance sociale est encore difficile à imposer dans les rayons. Heureusement que certains clients font eux-mêmes preuve de discipline.

Le dispositif préventif n'était pas encore rigoureux, samedi dernier, au magasin du label Cecado du Pk5. D'autant que le personnel attendait toujours les consignes y relatives de la part de la direction générale. Par contre, les usagers étaient soumis à la désinfection des mains à leur arrivée à la caisse. "Dès lundi, le dispositif de prévention devrait être plus corsé, et les clients filtrés à l'entrée. Histoire d'éviter d'être en contact", informe-t-on du côté de la direction de l'établissement.



Styve Claudel ONDO MINKO



