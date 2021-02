Infrastructures : : Une route va relier Owendo à la Nationale 1

MALGRÉ la crise sanitaire et la raréfaction des ressources, le gouvernement tient à poursuivre le développement de ses grands projets d’infrastructures dans certaines grandes localités du pays.

Pour le gouvernement, le projet de développement indiqué représente un enjeu socio-économique d'importance. En ce qu’il est, d’une part, une alternative au trafic routier sur la RN1 visant à désengorger Libreville et permettre une liaison directe et rapide en provenance de l’intérieur du pays et de la zone économique de Nkok, et d’autre part, il permettra de desservir la nouvelle zone d’urbanisation d’Igoumié-carrière.