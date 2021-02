Hôtel de Ville : : Issa Malam-Salatou élu 5e adjoint au maire

LE Conseil municipal de la commune de Libreville était réuni hier en session extraordinaire. Convoqué, conformément à la loi organique sur la décentralisation, par le gouverneur de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba, il avait pour objet l'élection du 5e adjoint au maire.

Comme il fallait s'y attendre, les conseillers du Parti démocratique gabonais (PDG) n'ont pas failli. Disciplinés, ils ont respecté les consignes du parti en donnant massivement leurs voix à l'unique candidat à l'élection du 5e adjoint au maire, Issa Malam-Salatou. Quoiqu'au début de la session municipale extraordinaire l'on ait cru qu’il y aurait un challenger au candidat PDG. En effet, Edwige Andeme-Obame, présidente du groupe du Centre des libéraux réformateurs (CLR) s’est, pendant quelques minutes, portée candidate. Allant jusqu’à marquer sa surprise qu’il y ait un concurrent PDG alors que son parti est membre de la majorité républicaine et sociale pour l’émergence. Mais très vite, après avoir sollicité une suspension de séance et s'être concertée avec les siens, elle s'est retirée. Et le vote a pu se poursuivre avec un unique postulant.