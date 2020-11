Géolocalisation : le potentiel de la société Geocom

L'opérateur spécialisé dans la gestion de l'information spatiale de géolocalisation met à la disposition de sa clientèle du matériel de haute technologie : GPS outdoor, GPS sig professionnels, produits logiciels Esri, Arcgis, Desk top 10.8, Esri Arcgis entreprise 10.8 et Esri Archis online. Mais aussi des produits satellitaires des partenaires tels qu’Airbus defense space, Planet, Maxar/Digital Globe et Head Technology.

Jean Sylvestre Makak, le responsable de Geocom, explique : "La géomatique tient une place importante dans l'élaboration d'outils d'aide à la décision, à la démocratisation de l'usage des solutions géospatiales dans tous les secteurs d'émergence. Plusieurs administrations et entreprises tant pétrolières, forestières que des télécommunications ont besoin des images satellitaires pour mieux affiner des stratégies de développement, en vue de produire de meilleurs services à l'endroit de la clientèle. Dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes la seule entreprise qui offre aux différents acteurs des images satellitaires à très haute résolution à des coûts raisonnables, ainsi nous offrons aussi des logiciels Arcgis et des formations à l'endroit de tous les publics."