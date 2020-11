Gabon Oil Marketing : l'Onep propose un plan social de 2,5 milliards

Pour cet accompagnement exceptionnel, hors droits légaux, l'Onep suggère la couverture de l'assurance maladie pour tous les bénéficiaires actuels, jusqu'au 31 décembre 2021. Ce qui représente 20 millions de francs. À cela se greffe une indemnité exceptionnelle forfaitaire au profit des apprentis à hauteur de 10 millions de francs.

Concernant les contrats à durée déterminée (CDD), cette indemnité est plafonnée à 20 millions de francs pour la partie fixe. Et pour la partie variable, l'Onep table sur 10 mois de salaire pour les ex-employés totalisant entre 0 et 12 mois d'ancienneté. Et 18 mois de salaire pour ceux dont l'ancienneté varie entre 13 et 24 mois.

Pour les anciens agents en contrats à durée indéterminée (CDI), le plan social défendu par l'Onep offre une indemnité exceptionnelle de 40 millions de francs pour la partie fixe. Pour la partie variable, il suggère 10 mois de salaire pour ceux qui ont une ancienneté de 0 à 12 mois ; 18 mois de salaire entre 13 et 24 mois d'ancienneté ; 26 mois de salaire entre 25 et 36 mois d'ancienneté ; et 37 mois de salaire pour ceux ayant totalisé 37 mois d'ancienneté et plus.