Oyem : ouverture d’une agence de la Sodec

Selon le directeur des opérations, Jean-Richard Mbelé, depuis sa création en 2007, la société est agréée par la Commission bancaire des États de l’Afrique centrale (Cobac). La Sodec a pour ambition première de soutenir le pouvoir d’achat des populations. "Notre installation dans la commune d’Oyem est une réponse à cette ambition : le besoin d’aider les habitants d’Oyem et sa périphérie à renforcer et à augmenter leur pouvoir d’achat, surtout à un moment aussi difficile lié à la crise née de la pandémie de Covid-19", a précisé le chef des opérations.

Le gouverneur du Woleu-Ntem, Jules Djéki, a, quant à lui, exhorté les populations des secteurs public, privé et parapublic, à se rapprocher du nouvel établissement pour d'éventuelles opérations bancaires : paiement des salaires et pensions retraite ; mise en place de découverts ; octroi de crédits et de cartes visa prépayées ; plan épargne ; change de devises et transfert d’argent.