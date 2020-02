Gabon-Guinée Equatoriale : Vers une interconnexion des réseaux électriques

Ce projet se fera entre Mongomo et Oyem, en passant par Medzeng, Akournam-Medouneu-Mitzic-Oyem ; et Ebbeyin-Oyem, en passant par Meyo-Kyè et Bitam. Les travaux pourraient débuter en mars prochain sur financement de la BDEAC.

Dans le cadre du projet sous-régional d’interconnexion des réseaux électriques entre le Gabon et la Guinée Equatoriale, une délégation de la direction générale de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et de la direction de la "Segase", en charge des services d’électricité en Guinée-Equatoriale, vient de séjourner dans la province du Woleu-Ntem, pour évaluer l’évolution de cet important projet intégrateur de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac).

De retour de Mongomo et Ebebiyin (Guinée Equatoriale) où ils ont visité les installations électriques lundi et mardi derniers, les membres de cette délégation conjointe ont également touché du doigt les installations des centrales thermiques et d’autres infrastructures électriques existantes de Bitam et d'Oyem, dans le but, a-t-on appris, de mieux mutualiser leurs deux réseaux.

Le chef de la délégation gabonaise, Aristide Ngari, par ailleurs directeur général de l’Énergie, a indiqué que "cette visite d’étude vise à la mise en œuvre de la coopération entre le Gabon et la Guinée Equatoriale en matière d’échanges d’énergie visant l'intégration sous-régionale".

Quant au directeur technique de la SEEG, Désiré Meba Me Fama, il a précisé que "ce projet présente trois aspects positifs, à savoir : la continuité du service, le prix du kilowatt par heure et le développement économique et environnemental".



E. EBANG MVE



