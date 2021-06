Financement : le FMI et le Gabon concluent un accord

Les services du FMI et les autorités gabonaises ont conclu un accord sur un programme de trois ans au titre du Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC) pour soutenir la politique économique et les efforts de réformes du Gouvernement visant à renforcer la réponse du pays à la pandémie de COVID-19, et à jeter les bases d’une croissance forte, durable et inclusive

En effet, cet accord fait suite aux nombreuses réunions virtuelles entre une mission du Fonds Monétaire International (FMI) dirigée par M. Boileau Loko et les autorités durant plus d'un mois (du 1er mai au 7 juin, ndlr) au sujet du soutien du FMI au programme de réformes engagées par le Gabon.

Aussi, selon le chef de la délégation du FMI, "outre le renforcement de la réponse du Gabon à la pandémie, le nouveau programme de relance économique des autorités soutenu par le FMI vise à réduire les vulnérabilités des finances et de la dette publiques, et à favoriser une croissance forte, durable, verte et inclusive tirée par le secteur privé".