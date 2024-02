FEG : " pour l'amélioration de l'environnement des affaires "

Alexandre Barro Chambrier, vice-Premier ministre en charge de la Planification et de la Prospective a présenté, hier, à la délégation de la Fédération des entreprises gabonaises (FEG) – conduite par son vice-président, en charge des Relations internationales, du Numérique et de la Communication, Jean-Baptiste Bikalou – la vision voire la stratégie d'investissements du gouvernement. Non sans indiquer les secteurs attractifs notamment l'énergie, le gaz, les infrastructures et la formation professionnelle.

Occasion pour le P-DG de Pétro Gabon d'inviter le gouvernement à améliorer l'environnement des affaires de manière à favoriser davantage d'investissements dans les secteurs attractifs identifiés par l'exécutif. Ce qui devrait contribuer, en partie, à stimuler la croissance recherchée par les autorités étatiques.

"On ne peut plus se contenter d'avoir des taux de croissance sectoriels relativement faibles. Il y a une grande ambition d'obtenir des taux de croissance élevés", a-t-il laissé entendre.

Pour y parvenir, l'investissement constitue la condition sine qua non. Un plaidoyer loin d'être anodin au regard de la contribution de la FEG à la formation du PIB national.

"Nous, en tant que membres de la FEG, nous contribuons à hauteur de plus de 80 % au PIB du Gabon. En termes de richesses, nos entreprises sont de grands acteurs au niveau de l'économie du pays", a-t-il déclaré. Avant d'insister sur la nécessité d'avoir des champions nationaux au Gabon. Lesquels vont, sans aucun doute, contribuer à la réduction du chômage par les offres d'emploi.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon