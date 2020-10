FAO : réduire la dépendance alimentaire

Le gouvernement vient de s'engager dans l'initiative "Main dans la main", lancée par le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu.

"À travers cette initiative, le Gabon compte assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population en majorité citadine et réduire de moitié les importations qui s’élèvent chaque année à plus de 450 milliards de nos francs", a indiqué le ministre en charge de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou.

L’initiative "Main dans la main" fait appel aux moyens les plus sophistiqués dont dispose actuellement la FAO, en particulier la modélisation géospatiale et les techniques analytiques avancées. Cela afin de déterminer les meilleures possibilités d’amélioration des conditions de vie des populations rurales, qui constituent la majorité des pauvres de la planète.

Et cela, en augmentant leurs revenus et en réduisant les inégalités et les vulnérabilités dont ils sont l'objet. Ces outils sont aussi mis à profit pour mieux cibler et adapter les interventions de politique générale ainsi que les innovations, les financements, les investissements et la réforme institutionnelle.



Jean MADOUMA



