PDG : le secrétaire général échange avec les membres du Conseil consultatif des sages

À cette occasion, le sg du PDG a édifié ses hôtes sur les actions multiformes (mobilisation des structures de base, éducation politique, réforme des finances, etc.) menées par le directoire du parti au pouvoir depuis mai dernier. Des actions, a-t-il fait valoir, à base de la mise en œuvre de feuilles de routes sectorielles des membres du secrétariat exécutif et réalisées globalement, à ce jour, à 70 %.

De fait, Éric Dodo Bounguendza a remercié les MCCS de l'Estuaire, du Haut-Ogooué et du Moyen-Ogooué, "pour leur implication multiforme dans la réalisation des actions concrètes du PDG". En attendant de faire de même, aujourd'hui, avec ceux de la Ngounié, de la Nyanga et de l'Ogooué-Ivindo. Et de boucler, demain, cette série de rencontres avec ceux de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem.