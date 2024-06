Environnement : Sarah Padula à la découverte de l’Arboretum Raponda Walter

L''Arboretum Raponda Walker à Libreville au Gabon, a été le théâtre d'une célébration spéciale le 5 juin courant, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Environnement. Cet événement a été marqué par la visite du Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis, Sarah Padula, qui a exploré les diverses essences du Gabon et leurs vertus.

Au cours de sa visite, Sarah Padula a pu apprécier la richesse de l'environnement naturel gabonais et échanger avec des experts locaux sur les enjeux environnementaux actuels. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les efforts de conservation et de préservation de la biodiversité déployés au Gabon, soulignant l'engagement du pays envers la protection de son patrimoine naturel.

Cette journée a également été l'occasion de sensibiliser le public à l'importance cruciale de protéger notre environnement. La préservation de la biodiversité et la conservation des écosystèmes sont des défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui, et il est essentiel que chacun prenne conscience de son rôle dans la protection de la planète. Il convient de souligner que les États-Unis et le Gabon partagent une vision commune en matière de conservation de l'environnement.

Dans le cadre des efforts continus du gouvernement des États-Unis pour protéger l'environnement naturel du Gabon, une subvention de près d’un demi-million de dollars a été annoncée pour sensibiliser le public aux effets dévastateurs de la pêche illégale et de l'exploitation forestière, et pour encourager les communautés locales à agir contre ces pratiques préjudiciables. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement américain a soutenu l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN) pour protéger sa biodiversité riche et variée et mieux gérer son réseau de parcs nationaux.

Ceci a été principalement réalisé par la formation d'écogardes et de gestionnaires de parcs, ainsi que par le financement de programmes et d'activités liés aux crimes contre la faune, en particulier le braconnage d'éléphants. Cette collaboration internationale est essentielle pour relever les défis environnementaux mondiaux et œuvrer ensemble pour un avenir plus durable et respectueux de la nature.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon