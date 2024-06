Avant le coup d'envoi du match d'hier entre les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Panthères du Gabon, tout, ou presque, militait en faveur des Ivoiriens.

Oui, en jetant un coup d'oeil furtif au rétroviseur, les Ivoiriens, sur les cinq dernières confrontations ont pris le dessus : trois victoires, un nul contre une défaite. Champions d'Afrique en titre, les poulains du sélectionneur Emerse Faé sont détenteurs de trois coupes d'Afrique des nations (CAN) dont celle de 2024.

En plus d'être en tête du classement du groupe F, grâce au goal-average, après les deux premières des éliminatoires zone Afrique de la prochaine coupe du monde, etc... Fort donc de cet ascendant, beaucoup d'observateurs ont, à juste titre, estimé que Franck Kessie et les siens allaient attaquer la partie avec beaucoup de certitudes.

" Certes la Côte d'Ivoire est favorite. Mais il faut craindre ". Youssouf, fan des Éléphants n'avait pas tort. Puisque dès la deuxième minute de jeu, Aubameyang aurait pu placer son équipe sur orbite si son tir Éliminatoires du Mondial-2026/Côte d'Ivoire-Gabon (1-0) : logique respectée MM Korhogo/Côte d'Ivoire violent n'avait pas échoué sur le montant gauche de la cage de Yaya Fofana.

Face à la percutante animation offensive ivoirienne, les Gabonais, jouant jusque-là sans complexe, ne tiennent, hélas, que pendant 35 minutes. Avant de concéder une réalisation, d'une belle frappe enroulée, de Seko Fofana en conclusion d'une action offensive (36e).

Surveillé comme du lait sur le feu par Agbadou et autres Ndicka, PEA, peu alimenté, ne peut rien. Même avec les entrées tardives de Meye et autres Bocoum.

Bien entendu, Mouyouma, en conférence de presse, s'est dit déçu, puisque les Ivoiriens étaient prenables.

MM

Korhogo/Côte d'Ivoire