Entretien : "Un partenariat avec l'association vietnamienne de café"

L’Union. Le Gabon a-t-il contribué à la structuration de l'Acram ?

Thierry Prosper Mboutsou : Membre de l’Acram, la Caistab a assuré, pendant 10 ans, le secrétariat général de l’Acram. À côté des structures homologues membres, elle s’est investie pour doter l’Acram d’un secrétaire exécutif. Aussi, faut-il relever que l’Acram recherche, pour ses membres, des partenaires et financement pour les projets qu’elle élabore.

2020 est un exercice de défis pour nous et pour l’Acram. Au cours des travaux de cette 8e assemblée générale, le secrétariat exécutif de l’Acram a décliné un agenda 2020 et nous sommes entièrement en phase avec cet agenda, à partir du moment où la Caistab en tirera profit. On peut citer, entre autres, la mise en œuvre du partenariat avec l’association vietnamienne du café. Celle-ci augure une perspective pleine d’espoir pour le secteur caféier gabonais.