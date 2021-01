Economie : Entretien

L'Union : En 2021, quelle est la vision d'une banque telle que la vôtre ? Eugenia Onyekwelu : Notre vision 2 021 est de faire de UBA Gabon, la banque préférée des Gabonais et de toute personne résidant au Gabon

L'Union : En 2021, quelle est la vision d'une banque telle que la vôtre ?

Eugenia Onyekwelu : Notre vision 2 021 est de faire de UBA Gabon, la banque préférée des Gabonais et de toute personne résidant au Gabon. Celle-ci est confortée par la poursuite de la digitalisation de nos services. En effet, nous allons continuer le développement de solutions toujours plus innovantes visant à permettre à nos clients d’effectuer leurs transactions de façon plus autonome. Nous allons, dans cette optique, initier de nouveaux partenariats aussi bien pour la distribution de nos produits, que pour la gestion de nos services, l’objectif étant bien entendu, de diversifier les points de transactions afin de faciliter les opérations de notre clientèle. Elle s’appuie également sur le renforcement du maillage de nos agences dans le Grand-Libreville et dans l’arrière-pays. Évidemment, cette dernière action citée va aussi permettre des créations d’emplois pour la jeunesse gabonaise. Ceci permettra de nous rapprocher davantage de notre clientèle grandissante et de désengorger les agences existantes.

Dans ce contexte de pandémie mondiale, quel est le niveau de digitalisation de votre offre de services ?

UBA est une institution financière résolument tournée vers le digital. Nous proposons donc un large panel de solutions à l’instar de Leo le Chatbot disponible sur Facebook et WhatsApp, de l’application Mobile Banking et de l’interface Internet Banking qui s’adaptent aux besoins et habitudes de consommation de nos clients et offrent la possibilité de gérer et garder un œil sur leur(s) compte(s) et/ou leur carte Visa Prépayée UBA Gabon en tout temps et en tout lieu. Par ailleurs, nous travaillons constamment à l’amélioration des solutions existantes, en tenant compte de l’évolution des besoins de nos clients et de leurs observations.

Comment réussir sur le marché bancaire national, vous qui êtes parmi les dernières banques à s'implanter au Gabon ?

À UBA Gabon, nous sommes convaincus que l’expérience client est au cœur de la réussite d’une entreprise. Elle est aujourd’hui le facteur différenciateur clé entre plusieurs acteurs. C’est pourquoi nous avons mis en place une stratégie qui nous permet de connaître nos clients, de cerner et d’anticiper leurs besoins, explicites et implicites et de pouvoir les assister en temps et en heure.

Eugenia Onyekwelu : " En faire la banque préférée des Gabonais "

Malgré le Covid-19, une lueur d'espoir plane en 2 021 sur le secteur bancaire. La banque UBA, par exemple, dit poursuivre ses actions de développement. Nous avons posé trois questions à la directrice générale d'UBA pour en savoir plus.



NTOUTOUME-NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie