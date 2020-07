Eau et énergie : un forum pour financer des projets en Afrique

Décideurs politiques d'Afrique et d'Europe, bailleurs de fonds internationaux, entreprises et autres experts vont bientôt se retrouver à Lyon en France, pour discuter des questions énergétiques et d'eau, dans le cadre de la 19e édition du forum Eurafric partners. Le ministre gabonais de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et son collègue en charge des PME et de l'Industrie sont attendus à cette rencontre.

Président-directeur général de La Gabonaise d'énergies (LGE), société spécialisée dans les énergies propres, mais aussi dans la fabrication, la maintenance et la réparation des transformateurs électriques, Parfait Duffy Bibang-bi-Obame y est aussi attendu. Il devrait exposer sur la maintenance des centrales en Afrique, la production d'énergies et les nouvelles solutions des énergies non-renouvelables (ENR) sur notre continent. Cela, aux côtés des professionnels de renom comme les Français Patrick Jouffray (président d'Energy Cluster), Philippe Perette (directeur de Centrax), Pierre Campagna (PDG de DB VIB) et Christophe Puisais (directeur export de Michaud Export).

Fruit d'un partenariat avec la région Rhône-Alpes, ce forum organisé par l'Agence de développement des entreprises en Afrique (ADEA) réunit, tous les ans à Lyon, décideurs politiques, experts, bailleurs de fonds internationaux et sociétés sur des questions de promotion du partenariat PME/PMI d'Afrique et d'Europe.

En Afrique, le secteur de l'énergie (celui de l'eau aussi) est jugé prioritaire. Décideurs et investisseurs considérant la transition énergétique comme moteur d'une croissance économique durable et inclusive dans cette partie du monde.



Guy-Romuald MABICKA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie