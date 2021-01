DGCC : 78 910 contrôles en 2020 pour la qualité et contre l'inflation

L'ANNEE 2020 qui s'achève a été riche en contrôles destinés à éviter la spéculation sur les prix et garantir la qualité des aliments commercialisés sur l'ensemble du pays.

Département très suivie par notre rédaction, la Direction générale de la concurrence et de la consommation a, à elle seule, sur instructions du ministre de l'Économie, effectué 78 910 contrôles en 2020 sur l'ensemble du territoire national. Les brigades de la DGCC ont ainsi contrôlé 15 420 opérateurs économiques. Ces contrôles intensifiés ont permis de contenir les vélleités de spéculation et d'augmentation des prix. Particulièrement, pour les gels et masques en période de Covid-19.