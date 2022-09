CPG : Le plan d actions en exécution

Le Bureau Exécutif de la Confédération Patronale Gabonaise (CPG) s’est réuni, le vendredi 16 septembre 2022, suivant convocation de son Président Henri-Claude Oyima à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après adopté au début de la séance.

Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du bureau exécutif du 29 août 2022 ;

Examen des plans d’action des différents Vice-Présidents ;

Examen de l’organisation du Secrétariat Général ;

Adoption de l’organisation des Commissions et Comités ;

Convocation de l’Assemblée Générale et adoption de son ordre du jour ;

Présentation des modalités de délocalisation du siège social de l’institution ;

Présentation des modalités de renforcement du système informatique de l’institution ;

Présentation du calendrier des prochaines réunions du Bureau Exécutif ;

Divers.

Pour rappelle, la nouvelle vision de la Confédération Patronale Gabonaise est de : Bâtir ensemble une économie forte pour garantir la souveraineté nationale.

Afin d’assurer le pilotage opérationnel des activités de la CPG, le Bureau Exécutif a adopté une nouvelle structure organisationnelle qui se décline comme suit :

Un Secrétariat Général, cheville ouvrière de l’institution, composé d’un Secrétaire Général et d’un Secrétaire Général Adjoint, et comprenant :

Le Département Communication ;

Le Département Comptabilité et Trésorerie ;

Le Département Ressources Humaines et Moyens Généraux ;

Le Département Affaires Juridiques ;

Le Département Études Économiques .

Onze (11) Commissions Permanentes, rattachées au Secrétariat Général et en charge des problématiques suites :

Santé et Prévoyance Sociale ;

Juridique et Fiscale ;

Transformation du marché du Travail et de l’Emploi ;

Gouvernance des Entreprises ;

Éthique et Déontologie des Affaires ;

Economie et Compétitivité ;

Transition Écologique ;

Éducation, Formation et Compétences ;

Relations Internationales ;

Développement des PME-PMI et des Sous-Traitants ;

Création d’Entreprises.

Une (1) Commission ad hoc :

Révision des Textes Organiques.

Quatre (4) Comités, placés rattachées au Bureau Exécutif et composés ainsi qu’il suit :

Comité d’Audit ;

Comité Destination Gabon ;

Comité Conformité des Mandats ;

Comité d’Arbitrage.

Trois (3) Associations Partenaires, listées ainsi qu’il suit :

Club Capital Humain ;

Institut Gabonais des Administrateurs ;

Exécutif Club.

Ainsi, en tenant compte des changements multiformes à venir, les questions de capacité d’accueil des effectifs et d’optimisation des systèmes d’information ont donné lieu à l’examen des modalités de délocalisation du siège social et de renforcement du système informatique. La décision prise a cet effet a permis d’élaborer un chronogramme détaillé des actions à réaliser sur le dernier trimestre de l’année 2022 pour garantir l’efficacité opérationnelle de la CPG.

Par conséquent, afin de soutenir la transformation indispensable de l’institution, le Bureau Exécutif a décidé de la convocation des membres de la CPG à une Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 3 Octobre 2022 à l’effet de statuer sur :

La présentation de la feuille de route ;

Le changement de dénomination sociale ;

L’adoption de la nouvelle gouvernance ;

La délocalisation du siège social.

Le Secrétariat Général a été instruit :

de recueillir les candidatures des Présidents, Secrétaires et membres des différentes Commissions et Comités ;

de mettre en œuvre l’ensemble des diligences requises pour l’organisation et la tenue de l’assemblée générale extraordinaire ;

de dresser un état des lieux de la situation financière de l’institution ;

de présenter la situation de coupure de gestion avec la précédente équipe de direction de l’institution ;

d’élaborer un projet de budget pour l’exercice 2023.