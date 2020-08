CPG : Alain Bâ Oumar adoubé pour un mandat supplémentaire de 3 ans

Alain Bâ Oumar a été reconduit, à une très large majorité, à la tête de la Confédération patronale gabonaise (CPG) pour un mandat supplémentaire de 3 ans.

Seul candidat en lice, le P-DG de IG Télécom et 10e président de la CPG, a été adoubé par les adhérents de la plus grande organisation patronale gabonaise. C'était au terme d’un conseil d’administration extraordinaire tenu le 12 août dernier. Il reçoit, de fait, le satisfecit des administrateurs sur les réformes entamées depuis sa prise de fonction en 2017 pour rendre cette organisation plus inclusive et plus performante. Mais aussi, un mandat clair pour mener à bien les discussions cruciales à venir entre le patronat et le gouvernement sur les stratégies de relance de notre économie heurtée de plein fouet par la pandémie de Covid-19.

Le mandat qui s’achève a été marqué par un certain nombre d’avancées pour la CPG, parmi lesquelles on peut noter le renforcement de la contribution des branches et syndicats membres à travers l’expérimentation de pôles sectoriels ; l’aboutissement d’une réforme visant à consolider et renforcer les branches et syndicats pour les rendre plus représentatifs (réduction du nombre de branches et syndicats de 30 à 20 maximum) ; la rationalisation du conseil d’administration pour en améliorer le rendement (réduction du nombre d’administrateurs de plus de 60 à 20), et l’amélioration du climat des affaires (nouveaux Codes pétrolier et minier, avancées importantes sur le nouveau Code du travail).

Les administrateurs ont également félicité Alain Ba Oumar pour le retour de la CPG à la tête du conseil d’administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) et le renforcement de sa présence à celui de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss).



