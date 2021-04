CNSS : le point financier du DG aux syndicats des retraités

LE nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Patrick Ossi Okori, a rencontré les principaux syndicats des retraités affiliés à son organisme, mardi 20 avril dernier. À savoir le Syndicat national des retraités (Synaret), l'Association nationale des retraités du Gabon (Anareg), le Syndicat national des travailleurs retraités (SNTR) et la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon (CSTG).

" Aujourd'hui, en Afrique francophone que je connais parfaitement, partir à la retraite est considéré comme une punition. Alors qu'il devrait s'agir du moment le plus agréable de notre vie, après avoir servi la Nation " , a indiqué Patrick Ossi Okori, au regard des misères endurées par de nombreuses personnes du troisième âge pour rentrer dans leurs droits.

Concernant la situation financière, le manager a rappelé que l'organisme ne s'est jamais aussi mal porté. À cause, entre autres, de la morosité économique qui affecte le pays depuis 2014. Avec des pertes d'emplois, des licenciements économiques et autres fermetures d'entreprises, à l'origine de la baisse des recettes de la CNSS et de l'augmentation de ses charges.