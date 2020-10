Climat des affaires : Carmen Ndaot au front

Avec l’appui du secrétariat permanent du Haut conseil de l’investissement (HCI), cette rencontre a permis de faire le point sur les réformes concernant l’octroi du permis de construire et un certain nombre de réformes qui ont déjà été mises en œuvre.

"Beaucoup d’acteurs interviennent dans la délivrance du permis de construire, notamment l’ANUTTC (Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, ndlr) ou les communautés locales. Cette réforme permet de réunir autour d’un guichet unique l’ensemble de ces acteurs, afin que l’opérateur économique n’ait plus à aller ici et là pour recueillir l’ensemble des documents" , a indiqué Carmen Ndaot.

Pour l’administration centrale, au sujet du permis de construire, une réglementation a été mise en œuvre et elle doit être appliquée par les maires et les présidents des conseils départementaux, qui sont les présidents des commissions. "Au départ, il y a eu quelques difficultés pour relancer les choses. Mais l’idée du guichet unique va nous permettre de nous améliorer. Cette reprise des activités est le signe que le gouvernement doit maintenir sans relâche la dynamique des réformes pour améliorer le classement Doing Business, afin d’attirer plus d’investisseurs dans le pays", a confié Horace Nguema Nguema, représentant la mairie de Libreville à ces assises.