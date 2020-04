Cémac : Les ministres de l’Economie adoptent des mesures fortes

Les ministres de l’Economie des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) se sont réunis le 28 mars dernier à Brazzaville. C'était à l’occasion de la 3e session extraordinaire du Comité de pilotage des réformes économiques et financières de la Cémac (Copil Pref-Cemac). Après avoir analysé les effets de la pandémie du Covid-19 sur les économies de la sous-région de la Cémac, les ministres ont adopté plusieurs décisions.

S’agissant des politiques budgétaires, pilier 1 du Pref-Cémac, il s’agira de mobiliser les institutions financières sous-régionales (BEAC et BDEAC), ainsi que les marchés financiers sous-régionaux, en vue d’accroître les ressources budgétaires des Etats pour faire face aux trois chocs : sanitaire, économique et sécuritaire. Mettre en place un train de mesures de soutien aux entreprises frappées par la crise du Covid-19, du fait des actions de riposte prises par chaque Etat pour la lutte contre cette pandémie. Ces mesures urgentes de soutien doivent être à la fois fiscales (allègements fiscaux et allocations de moratoires pour le paiement des impôts et de certaines charges sociales) et budgétaires (subventions aux entreprises pour éviter leur faillite et fermeture, ainsi que les pertes d’emploi). À cet effet, il a été convenu que les Etats doivent reporter à 2021 toute nouvelle mesure fiscale.