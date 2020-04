Coronavirus : Confinement total comme option ultime ?

Ayant atteint, mercredi, sur le plan mondial le pic de 3,600 milliards de personnes confinées (soit plus de la moitié de l'humanité), le nouveau coronavirus (Covid-19) poursuit irrésistiblement son œuvre de "destruction". Avec des décès qui se comptent par dizaines de milliers à travers la planète.

Des gestes barrières préconisés et mis en pratique sont observés, mais avec une sorte de dilettantisme qui les voue à l'inefficacité. L'adhésion à cette stratégie répond aux atermoiements et aux incertitudes du moment, en attendant qu'une " bonne nouvelle ", sous la forme de la découverte du médicament-miracle, vienne sauver l'humanité. En attendant ensuite que les " digues " érigées dans chaque pays prouvent leur efficacité face aux assauts redoutables du Covid-19. En attendant enfin que la formulation des mécanismes novateurs plus adaptés à ce type de situation inédite concrétise les espoirs que l'on est en droit de placer en eux.

Au Gabon où, en dépit de la mise en œuvre d'un train de mesures barrières, le virus continue de se propager, le confinement total avait déjà été évoqué par de nombreuses personnalités (Faustin Boukoubi, Maganga Moussavou...) qui y voyaient le meilleur moyen de mettre les populations à l'abri. Cette tendance pourrait se confirmer si l'on intègre les nouveaux chiffres de contaminés (11 en 2 jours pour un total de 18 dont un décès).



E. NDONG-ASSEKO



