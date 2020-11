Bonne gouvernance : le Gabon 1er de la sous-région Cémac

Le Gabon est le leader de la sous-région Cémac en matière de bonne gouvernance. D’après le dernier classement 2020 de la Fondation Mo Ibrahim, le pays arrive en tête, respectivement devant le Cameroun (37e en Afrique), le Congo (45e), le Tchad (47e), la RCA (50e) et la Guinée Equatoriale (51e).

Grâce à ses nombreuses réformes dans la gestion administrative, le Gabon a fait un bond de 13 places par rapport à 2019, et se hisse désormais à la 29e place continentale avec une note de 47,7/100. L’Ile Maurice (1er), le Cap-vert (2e) et les Seychelles (3e) forment le trio de tête des pays africains en matière de bonne gouvernance, à l’opposé de l’Érythrée (52e), du Sud-Soudan (53e) et de la Somalie (54e).

Selon la définition de la Banque mondiale, la bonne gouvernance recouvre aussi bien la capacité du gouvernement à gérer efficacement ses ressources, à mettre en œuvre des politiques pertinentes, que le respect des citoyens et de l’État pour les institutions, ainsi que l’existence d’un contrôle démocratique sur les agents chargés de l’autorité.

Pour établir son classement, Mo Ibrahim utilise quatre catégories d’indicateurs d’évaluation : la sécurité ; l’état de droit ; les participation et droits de l’Homme ; le développement économique durable et le développement humain.



Maxime Serge MIHINDOU



