Bonne gouvernance : la DGEPP appelle les élus locaux à plus de performance

DANS le cadre du Projet annuel de performance (PAP), le ministère en charge de la Promotion de bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption a retenu le " Programme évaluation des politiques publiques " comme l’une des unités de spécialité pour l’exercice budgétaire 2 021. Pour sensibiliser les élus locaux à la nécessité de la planification-évaluation des politiques publiques des collectivités locales, la Direction générale d'évaluation des politiques publiques (DGEPP) a donc entamé une mission à cet effet.

Le 14 mai dernier, c'est par la commune d'Akanda (Estuaire) que le DGEPP, Nandrot Marat-Abyla, et son staff ont commencé ces rencontres, qui vont progressivement se déployer à travers les autres provinces du Gabon. Il s'agira d'entretenir les élus locaux sur les deux actions composant le programme. À savoir, l'action 1 relative au " recensement et évaluation des politiques publiques ", puis l'action 2 qui a trait au " suivi et évaluation des politiques publiques des collectivités locales ". " La sensibilisation des élus locaux en matière de planification, suivi et évaluation est une étape essentielle pour mesurer l’efficacité, la pertinence, la cohérence, l’efficience, la durabilité et l’impact dans les activités menées par ces derniers, en se référant à la théorie du changement visant à améliorer le quotidien des populations ", a indiqué M. Marat-Abyla.