Mouila : plus d'un demi-million emporté de la station-service de Petro Gabon

LA station-service de Petro Gabon de Mouila vient d'être la cible de malfrats. Ces derniers ont réussi à extraire 600 mille francs du coffre-fort de la structure située à Bavanga, le plus grand quartier du 2e arrondissement du chef-lieu de la province de la Ngounié.

Selon des sources proches du dossier, c'est la première pompiste qui, très tôt, a découvert que la porte principale et celle de la responsable ont été forcées. De l'avis du même témoin, les faits se seraient produits dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 mai dernier. À leur passage sur les lieux, les malfrats non encore identifiés ont pris d'assaut les bureaux de la station-service, accédant ensuite à la salle dans laquelle se trouvait le coffre-fort, qu'ils ont défoncé pour mettre la main sur son contenu. À savoir, 600 mille francs. En repartant, ils ont laissé le mobilier et d'autres effets sens dessus dessous, non sans endommager les placards des agents.