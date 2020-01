Agriculture familiale : Une filière à organiser

L'Union. Vous avez participé dernièrement au Cameroun à un atelier sous-régional sur l'agriculture familiale, qu'en est-il de cette activité au Gabon ?

Abessolo Ndong : Pour moi, l'agriculture familiale est une priorité. C'est une forme d'exploitation agricole qui offre de meilleurs rendements, sans utilisation d'engrais chimiques ou des pesticides. Elle est très importante pour l'humanité, puisqu’elle produit des aliments sains, transmet les cultures, les savoir-faire et les saveurs traditionnelles. Elle est également importante dans la lutte contre la pauvreté, la faim et le changement climatique.

À l’époque coloniale, les paysans étaient bien suivis. Il y avait des moniteurs agricoles qui se déplaçaient de village en village. Les cultures de rente comme le café, le cacao, étaient achetées sur place et les paysans avaient des revenus importants. De nos jours, les systèmes agricoles se sont dégradés. Les villages se sont vidés par manque d'emplois, et cela a eu pour conséquence l'exode rural. Et le monde rural est devenu pauvre.