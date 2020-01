Grève : Reprise du travail effective dans plusieurs secteurs d'activité

Au lendemain de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les organisations syndicales signataires du préavis de grève du 17 janvier dernier, les activités ont repris, hier, mardi 28 janvier 2020, dans plusieurs secteurs d'activité. À la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) ou encore à la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog), les agents étaient à leurs postes.

Au siège social de la SEEG, au centre-ville, par exemple, les points de règlement de factures d'eau et d'électricité étaient ouverts et recevaient des clients. À la Setrag, c'était le retour au trafic ferroviaire normal, avec des départs de train à l'heure. À la Comilog, les employés voyaient en cette reprise du travail le signe que le gouvernement avait réussi à préserver la paix sociale et à ramener la sérénité sur le front social.