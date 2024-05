Orientation professionnelle : une cartographie de 2 227 métiers élaborée

Le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, a réceptionné lundi, des mains du secrétaire permanent de l'Orientation scolaire, universitaire et professionnelle (Sosup), Jérémie Mikombo, le rapport sanctionnant les assises nationales des métiers et formations prioritaires pour le développement du pays qui se sont déroulées du 10 au 13 mai au centre multisectoriel de Nkok.

Il était question d’élaborer une cartographie des métiers et formations prioritaires et des emplois pour le développement du pays qui permettra au Sosup de garantir une meilleure orientation des apprenants au Gabon et de régler de manière efficace, l’échec scolaire et universitaire, le décrochage et le chômage grandissant en République gabonaise.

Ainsi durant trois jours, plus de 500 participants ont pris part aux travaux desdites assises, dont 356 panélistes répartis dans 13 ateliers.

La promotion du partenariat public-privé, la vulgarisation du secteur prioritaire au développement et l'adaptation du processus d'orientation scolaire, universitaire et professionnel, ont largement été passées en revue.

Tout cela dans l'optique de garantir une meilleure orientation des apprenants, en tenant compte des secteurs de développement prioritaires au Gabon.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon