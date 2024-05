Hermann Immongault : "La décision confiant l'organisation des élections politiques au ministère de l'Intérieur est démocratique"

Émanation du Dialogue national inclusif (DNI), la décision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) confiant l'organisation des élections politiques et référendaires au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (MIS) sera sous-tendue par un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires.

C'est tout le sens de la conférence de presse qu'a animée dans l'enceinte de ce département ministériel, le premier responsable des lieux, Hermann Immongault.

Dans cette perspective, a-t-il fait valoir, le gouvernement, tout naturellement, a initié un certain nombre de projets de loi tendant à modifier certaines dispositions du Code électoral en vue d'une gestion efficiente et démocratique des scrutins dans notre pays. Tout en mesurant les responsabilités découlant de cette "décision démocratique, expression de la volonté des Gabonais et Gabonaises".

De fait, analysant les missions du MIS sous le prisme des "évolutions législatives envisagées", il a laissé entendre qu'en sus de ses compétences traditionnelles prescrites par les dispositions de la loi 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, son champ d'action s'étendra désormais, entre autres, à la mise en place des commissions électorales et consulaires, la convocation du collège électoral, la détermination des centres de vote, l'initiation de programmes de formation des agents chargés des opérations de vote.

Toute chose qui, à y regarder de près, consiste simplement au transfert au profit du MIS des compétences jusqu'ici assurées par le CGE.

"C'est d'ailleurs l'orientation majeure consacrée par l'article 7 nouveau du projet de révision du Code électoral qui précise que l'organisation, l'administration et la préparation des élections incombent exclusivement à l'administration, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur", a-t-il indiqué.

--

Vous avez lu 50% de cet article. Retrouvez-le en intégralité dans votre journal en version numérique → www.e-kiosque-sodipresse.com

--

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon