Orientation scolaire : quelles formations pour les apprenants ?

Le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, a procédé hier au lancement du 1er Salon national de l'orientation (SNO), au Jardin botanique de Libreville.

Organisée par le Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (Sosup), via les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, cette rencontre se déroule du 16 au 18 mai, soit trois jours après les assises nationales des métiers et formations prioritaires pour le développement du Gabon, tenues du 10 au 13 mai dernier au Centre international multisectoriel d’enseignement professionnel de Nkok.

Sous le thème "Une orientation vers les métiers et formations pour le développement du Gabon", le SNO, qui enregistre la participation de plusieurs acteurs, a pour but d'envisager une meilleure orientation des apprenants.

Durant trois jours, les jeunes scolarisés et leurs parents seront sensibilisés et entretenus sur les enjeux de l’orientation et réorientation vers des formations d’ordre technique, professionnel et supérieur, conformément aux priorités de développement national.

Il est question de présenter les formations qu'offre l’enseignement technique et professionnel, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon