UOB : réouverture des "Actes" du foyer Avaro

Dans le souci de moderniser ses infrastructures et de rendre son espace attractif, le nouveau secrétariat de l'Université Omar-Bongo (UOB) vient de procéder à la réouverture de la salle des "Actes" du foyer Avaro. Après 10 ans de fermeture pour cause de travaux de réfection, cet établissement entend retrouver ses lettres de noblesse.

Remis à neuf via le concours d'une petite et moyenne entreprise locale, le secrétariat de la mère des universités gabonaises entend accompagner ce foyer ayant accueilli plusieurs générations d'étudiants. "C'est l'avènement d'une nouvelle dynamique au sein de l'université Omar-Bongo. Nous espérons que les services seront de qualité et proportionnels à notre bourse. C'est une belle initiative que nous allons continuer d'accompagner dans ce sens", a souligné la secrétaire générale de l'UOB, Henriette Aurélie Massala.