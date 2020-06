UOB : à l'heure de l'enseignement à distance

Les établissements d'enseignement supérieur vont adhérer à l'apprentissage en ligne, annoncé par la tutelle. Hier, à la faveur d'un conseil rectoral extraordinaire, à l'université Omar-Bongo (UOB), le recteur, le Pr Mesmin Noël Soumaho, a précisé l'importance de cette stratégie d'enseignement au moment où notre pays est marqué par une crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus.

Cette rencontre organisée par le rectorat portait essentiellement sur la présentation de la plate-forme devant permettre le fonctionnement d'un projet e-learning à l'UOB et dans les autres établissements supérieurs. Le Pr Soumaho en a profité pour préciser que "la recherche d'une solution efficace et efficiente au problème ne devrait cependant pas occulter tous les problèmes sous-jacents, et ne doit pas non plus être l'arbre qui cache la forêt". Ce nouveau défi du télé-enseignement sera porté par une structure locale qui entend accompagner la tutelle dans ce challenge.

Dans sa présentation, le recteur a vanté le contenu de cet e-learning dénommé "Uneing". Cette solution numérique propose aux enseignants la mise à disposition des versions différentes de cours au profit des apprenants. Contexte sanitaire oblige, les concepteurs de l'Uneing offrent une stratégie d'évaluation au terme des cours qui seront proposés sur ladite plate-forme. Cette stratégie d'évaluation sera organisée sur trois formats au choix de l'enseignant.



Rudy HOMBENET ANVINGUI



