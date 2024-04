Cette fois, Boupendza est hors-jeu

Il faut bien l'admettre, la Toile gabonaise n'a pas apprécié la charge d'Aaron Boupendza, attaquant des Panthères et de Cincinnati, aux États-Unis, sur le sélectionneur national Thierry Mouyouma.

Pour bien comprendre l'affaire, il faut se replacer dans le contexte. Dans une vidéo publiée sur TikTok, il y a quelques jours, Boupendza annonce qu'il ne revient pas en sélection tant que Mouyouma est en poste.

Il met en avant son manque d'expérience, de résultats et un possible mépris envers les cadres des Panthères comme Aubameyang ou Ecuele Manga. Il reproche aussi au sélectionneur "un certain manque de palmarès"

Une fois remis de leur surprise, les internautes ont cherché à comprendre la raison de cette envolée lyrique. Pour Pablito, ce n'est que le mélange d'alcool et d'un manque de sérieux.

"Comment Boupendza peut se dire que c’est une bonne idée de faire un live TikTok après avoir consommé de l’alcool ? Tu peux avoir des soucis avec le sélectionneur, sans cracher comme ça sur lui. Les joueurs gabonais et le manque de professionnalisme vont toujours ensemble", a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

Onero estime plutôt qu'il s'agit d'un manque de discernement. Alexandre n'est pas aussi mesuré que les autres cybernautes. Il est fâché et le fait savoir : "C'est le résultat d'une éducation ratée, c'est la preuve d'une carence en formation et d'une mauvaise gestion sportive. C'est l'échec du travail de son manager personnel. Bref, ceci témoigne de la qualité et de la probité morale des joueurs censés nous représenter".

"Ce petit ne va plus grandir", tempère Farel. Actualité brûlante du Sénégal (cela montre le séisme provoqué par ses déclarations) pense plutôt que le joueur tente maladroitement de régler ses comptes avec le coach.

Cette "controverse majeure entre Thierry Mouyouma et Aaron Boupendza, l'attaquant du FC Cincinnati (qui) refuse de jouer pour l'équipe nationale, (survient) après un désaccord sur sa mise à l'écart pour retard", peut-on lire sur X.

La page "Où va mon Gabon" n'accepte pas cette excuse et oppose Pierre-Emerick Aubameyang qui, en dépit des critiques souvent très violentes, a toujours eu une attitude plus sage et respectueuse.

La fédération a donc réagi et a déclaré le footballeur "inéligible en équipe nationale à titre conservatoire". Mais Ruben241 ne veut pas d'une sanction aussi légère. "À titre conservatoire de quoi ? Qu'il dégage pour de bon".

Il est bien loin le temps où les supporters des Panthères chantaient pour Boupendza qui n'était pas hors-jeu.

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon