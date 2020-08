UOB : l’e-learning à tout prix

Un ensemble de chantiers s'impose à l'Université Omar-Bongo (UOB) à l'aune de la prochaine rentrée académique.

En visite au sein de cette institution lundi dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Mouguiama-Daouda, a décliné quelques-uns d'entre eux et le mode opératoire pour y parvenir. L'un des plus emblématiques concerne la mise en place du e-learning, type de formation en ligne et à distance qui utilise internet et les nouvelles technologies digitales, dans le but d’améliorer les processus d’apprentissage.

La digitalisation (dématérialisation) des enseignements, selon lui, va contribuer à inscrire l'UOB dans le paradigme de la modernité pédagogique, et l'aider à réapparaître dans le cercle des 200 ou 300 premières universités africaines. Mais à condition, cependant, que les infrastructures et les capacités d'accueil soient, elles aussi, conformes aux normes. Car, il va falloir agir vite, d'autant plus que le temps est désormais compté.

Pour cela, la livraison des amphithéâtres en réfection interviendra bientôt, ainsi que la mise en place rapide d'un dispositif de sécurité et la construction d'une barrière autour de l'institution universitaire. Sans oublier les mesures de riposte contre la pandémie de la Covid-19 par la mise en place d'un groupe de travail intégrant, notamment, les services de la présidence de la République, la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), les Forces de police nationale et le ministère du Budget. Ce dans l'objectif d'établir une stratégie cohérente pour installer des cubitainers, disposer des masques de protection, des gels hydroalcooliques et des thermoflashes.



Frédéric Serge LONG



